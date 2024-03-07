Два астраханских ватерполиста вызваны на сборы в национальную команду страны

Воспитанники астраханской школы по водному поло имени Гладилина отправились в турецкий Стамбул. Новички Суперлиги – участники команды «СШОР Астраханской области» - Сергей Яхтин и Николай Чугунов вызваны на общую тренировку со сборной команды России среди юношей до 20 лет.
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