Два астраханских ватерполиста вызваны на сборы в национальную команду страны

Воспитанники астраханской школы по водному поло имени Гладилина отправились в турецкий Стамбул. Новички Суперлиги – участники команды «СШОР Астраханской области» - Сергей Яхтин и Николай Чугунов вызваны на общую тренировку со сборной команды России среди юношей до 20 лет.