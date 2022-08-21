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Более 15 тысяч человек посетили Клуб болельщиков Международного конкурса на лучший экипаж РХБ разведки «Безопасная среда»

Более 15 тысяч человек посетили Клуб болельщиков Международного конкурса на лучший экипаж РХБ разведки «Безопасная среда»

Для посетителей были организованы показы видеороликов о героических страницах истории войск РХБ защиты, динамике, современном состоянии и перспективах их развития; проведены лектории по истории развития Армейского Международного конкурса «Безопасная среда».

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