Huawei и Zeekr пообещали зарядные терминалы мощностью до 1,5 МВт[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Компания BYD стала не только крупнейшим в мире производителем электрифицированных автомобилей, но и полноценным законодателем электромобильной моды.
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