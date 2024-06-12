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Путин в поздравлении патриарху Кириллу заявил о преодолении РФ любых испытаний

Путин в поздравлении патриарху Кириллу заявил о преодолении РФ любых испытаний

Президент РФ Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днем России. В письме, опубликованном на сайте Русской православной церкви (РПЦ), отмечается, что наша страна добьется поставленных целей и преодолеет любые испытания.

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