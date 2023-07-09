В Мурино мигрант из Узбекистана задушил русскую , которая пропагандировала выходить замуж за таджиков

Caltar

"Константин Косачев заявил: "Представляется важным ускорение внесения в Думу правительственного законопроекта о введении новых режимов пребывания для мигрантов и мерах противодействия нелегальной миграции. Знаем, правительство на эту тему активно движется вперед"."-это всё хорошо,но судя по всяким сообщениям,то преступлений больше совершают те кто стал гражданином России! Так что бороться с нелегалами и так должны все ответственные службы,без всяких словоблудий в ГД,лучше б занялись ушлёпками,что паспорта раздают всяким недоделкам! "... обратился молодой мастурбек и сообщил, что убил свою русскую жену."..,во даже как!?. Чего он в кишлак не дёрнул,а в полицию пошёл,такой правильный или как?!.