Накипело: мигранты достали и Совет Федерации России Россияне давно пытаются достучаться до российской власти с вопросами опасности для России со стороны зарубежных мигрантов.
В Мурино мигрант из Узбекистана задушил русскую , которая пропагандировала выходить замуж за таджиков
Комментарии
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Caltar
"Константин Косачев заявил: "Представляется важным ускорение внесения в Думу правительственного законопроекта о введении новых режимов пребывания для мигрантов и мерах противодействия нелегальной миграции. Знаем, правительство на эту тему активно движется вперед"."-это всё хорошо,но судя по всяким сообщениям,то преступлений больше совершают те кто стал гражданином России! Так что бороться с нелегалами и так должны все ответственные службы,без всяких словоблудий в ГД,лучше б занялись ушлёпками,что паспорта раздают всяким недоделкам! "... обратился молодой мастурбек и сообщил, что убил свою русскую жену."..,во даже как!?. Чего он в кишлак не дёрнул,а в полицию пошёл,такой правильный или как?!.
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10 мин.
Caltar
Лучше не было сказано и так точно!
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6 мин.
HotRS
Он не в полицию пошел, а в консульство.
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5 мин.
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