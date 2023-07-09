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  • Иван Петров
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  • HotRS
    Он не в полицию пошел, а в консульство.В Мурино мигрант ...
  • Caltar
    Лучше не было сказано и так точно!В Мурино мигрант ...

В Мурино мигрант из Узбекистана задушил русскую , которая пропагандировала выходить замуж за таджиков

В Мурино мигрант из Узбекистана задушил русскую , которая пропагандировала выходить замуж за таджиков

Накипело: мигранты достали и Совет Федерации России Россияне давно пытаются достучаться до российской власти с вопросами опасности для России со стороны зарубежных мигрантов.

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Комментарии
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Caltar
&quot;Константин Косачев заявил: &quot;Представляется важным ускорение внесения в Думу правительственного законопроекта о введении новых режимов пребывания для мигрантов и мерах противодействия нелегальной миграции. Знаем, правительство на эту тему активно движется вперед&quot;.&quot;-это всё хорошо,но судя по всяким сообщениям,то преступлений больше совершают те кто стал гражданином России! Так что бороться с нелегалами и так должны все ответственные службы,без всяких словоблудий в ГД,лучше б занялись ушлёпками,что паспорта раздают всяким недоделкам! &quot;... обратился молодой мастурбек и сообщил, что убил свою русскую жену.&quot;..,во даже как!?. Чего он в кишлак не дёрнул,а в полицию пошёл,такой правильный или как?!.
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10 мин.
Caltar
Лучше не было сказано и так точно!
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6 мин.
HotRS
Он не в полицию пошел, а в консульство.
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5 мин.

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