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Царьград

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В Березниках начали ремонт моста через Толыч за год до открытия

В Березниках начали ремонт моста через Толыч за год до открытия

Мост через реку Толыч в Березниках, построенный в 1957 году, находится в неудовлетворительном состоянии, поэтому подрядчик уже приступил к расчистке территории.

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