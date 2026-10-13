В Березниках начали ремонт моста через Толыч за год до открытия

Мост через реку Толыч в Березниках, построенный в 1957 году, находится в неудовлетворительном состоянии, поэтому подрядчик уже приступил к расчистке территории.
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