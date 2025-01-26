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Тренер легендарной сборной СССР поставил на место футбольных чиновников. Такой дерзости они не ожидали

Тренер легендарной сборной СССР поставил на место футбольных чиновников. Такой дерзости они не ожидали

Мудрое решение.Гавриил Качалин является лучшим тренером в истории отечественного футбола. При нем сборная СССР стала олимпийским чемпионом и обладателем первого Кубка Европы, а также трижды выходила в четвертьфинал чемпионата мира.

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