Александр Черныш: мы сохранили социальную направленность бюджета Уссурийска

Бюджет Уссурийска сохранил свою социальную направленность в будущем году, а это значит, что в городе будут строиться спортивные площадки, благоустраиваться скверы, ремонтироваться Дома культуры и детские сады.
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