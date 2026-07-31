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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пегула о том, что упустила подачу на матч против Калинской: «Повезло, что удалось сделать обратный брейк благодаря ее двойным ошибкам»

Джессика Пегула прокомментировала победу над Анной Калинской в четвертьфинале турнира в Вашингтоне – 6:3, 7:5.

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