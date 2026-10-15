🧑⚖️ Крымчанин приговорён к шести годам колонии за призывы к финансированию ВСУ Житель села Баштановка Бахчисарайского района в соцсети публиковал сообщения с призывами к финансированию Вооружённых сил Украины.
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