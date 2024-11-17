За массовые угрозы должникам для МФО предложили ввести оборотные штрафы

За массовые нарушения микрофинансовыми организациями (МФО) прав заемщиков и применение к ним незаконных методов «выбивания» денег (обман, угрозы, введение в заблуждение, психологическое давление, клевета и др.
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