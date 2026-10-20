Политнавигатор Россия якобы нападает не только на инфраструктуру Германии, но и на немецкие умы, подбивая к политическим решениям с катастрофическими историческими последствиями.
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