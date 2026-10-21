САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин передал теплые слова приветствия председателю КНР Си Цзиньпину, открывая российско-китайские переговоры в преддверии 31-й регулярной встречи с премьером Госсовета республики Ли Цяном.
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