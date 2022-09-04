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Власти Запорожья обвинили Киев в попытке взять в заложники миссию МАГАТЭ

Власти Запорожья обвинили Киев в попытке взять в заложники миссию МАГАТЭ

  Константин Михальчевский / РИА Новости Член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов заявил, что киевские власти планировали взять в заложники миссию Международного агентства по атомной энергии, чтобы шантажировать мировое сообщество.

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