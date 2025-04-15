В России может возобновиться производство бытовой техники на заводе Bosch

В России может возобновиться выпуск бытовой техники на мощностях немецкого бренда Bosch. АО «Газпром бытовые системы», дочерняя компания «Газпрома», планирует в 2025 году перезапустить заводы Bosch в Санкт-Петербурге для производства холодильников и стиральных машин, сообщает «Коммерсантъ».