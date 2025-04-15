ИА Регнум
НовостиСтатьиМненияФоторепортажиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА Регнум

120 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    Ничего  ВСЁ ВЕРНУТ ,  да ещё и с  ПРОЦЕНТАМИ ...!!!Путин: в ЕС продо...
  • Владимир Андреев
    Очередной придурок типа Горбачева!!!! Создать действенную альтернативу алкоголю - " западло"!Глава округа Ниже...
  • Россиянин
    Интересно, а чем она занимается? Чем зарабатывает на жизнь после премьерства? Или пытается на своей соцсети заработать?Экс-премьер Брита...

В России может возобновиться производство бытовой техники на заводе Bosch

В России может возобновиться производство бытовой техники на заводе Bosch

В России может возобновиться выпуск бытовой техники на мощностях немецкого бренда Bosch. АО «Газпром бытовые системы», дочерняя компания «Газпрома», планирует в 2025 году перезапустить заводы Bosch в Санкт-Петербурге для производства холодильников и стиральных машин, сообщает «Коммерсантъ».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх