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  • dimon21
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Юбилейный 20-й музыкальный фестиваль «Звучит Москва» объединил более 10 тысяч участников

Юбилейный 20-й музыкальный фестиваль «Звучит Москва» объединил более 10 тысяч участников

На правах рекламы Юбилейный 20-й музыкальный фестиваль «Звучит Москва» объединил более 10 тысяч участниковСмотры крупнейшего в России смотра хоровых, фольклорных и оркестровых музыкальных коллективов в этом году проходили в очном и заочном форматах.

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