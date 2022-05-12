Юбилейный 20-й музыкальный фестиваль «Звучит Москва» объединил более 10 тысяч участников

На правах рекламы Юбилейный 20-й музыкальный фестиваль «Звучит Москва» объединил более 10 тысяч участниковСмотры крупнейшего в России смотра хоровых, фольклорных и оркестровых музыкальных коллективов в этом году проходили в очном и заочном форматах.