В кабмине раскрыли подробности предстоящей встречи Мишустина и Си Цзиньпина

Председатель правительства России Михаил Мишустин посетит КНР с официальным визитом, где встретится с лидером Китая Си Цзиньпином, проведёт переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, а также примет участие в Российско-Китайском бизнес-форуме.