Газета Труд

521 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Svetlana Kuzmina
    Прибалтийским Вымиратам больше заняться нечем, лучше бы подумали об улучшении жизни своих граждан, а не просиживали ш...В парламенте Литв...
  • Рамиль Странник
    чтоб духу его не было у насЛидер группы «Акв...
  • Валерий Прокофьев
    И эта сука когда-то, будучи первым министром в Норвегии излучал радость и благодарность России... за отданное при Дим...Других планов нет...

В кабмине раскрыли подробности предстоящей встречи Мишустина и Си Цзиньпина

В кабмине раскрыли подробности предстоящей встречи Мишустина и Си Цзиньпина

Председатель правительства России Михаил Мишустин посетит КНР с официальным визитом, где встретится с лидером Китая Си Цзиньпином, проведёт переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, а также примет участие в Российско-Китайском бизнес-форуме.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх