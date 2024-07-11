Рябков: США не запрашивали встречу Лаврова и Блинкена в Нью-Йорке

США не запрашивали встречу главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря Штатов Энтони Блинкена на полях мероприятий в Нью-Йорке, проведение которых запланировано в период председательства РФ в Совете безопасности ООН.
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