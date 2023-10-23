Как провести церковный праздник апостола от 70 Филиппа и народный Филиппова канитель 24 октября Алёна Юрьева24 октября православная церковь отмечает праздник апостола Филиппа от 70, который также известен как Филиппова Канитель.
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