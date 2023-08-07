США: Поймана медведица, вторгшаяся в десятки домов в Калифорнии

Представители дикой природы заявили, что медведица, которая, как считается, несет ответственность по меньшей мере за 21 взлом домов и значительный материальный ущерб в районе Саут-Лейк-Тахо в Калифорнии, была поймана и будет переселена в Колорадо.
Представители дикой природы заявили, что медведица, которая, как считается, несет ответственность по меньшей мере за 21 взлом домов и значительный материальный ущерб в районе Саут-Лейк-Тахо в Калифорнии, была поймана и будет переселена в Колорадо.
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