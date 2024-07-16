Индекс криптоинвесторов сменил страх на жадность

Crypto Fear & Greed Index пересек важную черту. Этот индикатор, рассчитанный по ончейн и офчейн данным Bitcoin, измеряет: Уровень страха от 0 до 50 Уровень жадности от 50 до 100 На прошлой неделе страх дошел до отметки 28 пунктов, соответствующей показателям начала года, когда криптовалюты выходили из состояния криптозимы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии