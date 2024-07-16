Индекс криптоинвесторов сменил страх на жадность

Crypto Fear & Greed Index пересек важную черту. Этот индикатор, рассчитанный по ончейн и офчейн данным Bitcoin, измеряет: Уровень страха от 0 до 50 Уровень жадности от 50 до 100 На прошлой неделе страх дошел до отметки 28 пунктов, соответствующей показателям начала года, когда криптовалюты выходили из состояния криптозимы.