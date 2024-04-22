Переговоры между Salesforce и Informatica зашли в тупик

Американский производитель программного обеспечения для бизнеса Salesforce отказался от переговоров относительно приобретения поставщика решений для работы с данными Informatica после того, как компаниям так и не удалось договориться об условиях сделки, сообщили агентству Reuters осведомленные источники.
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