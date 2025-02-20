О русских и хохлах

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петров виктор

Всегда с интересом читаю статьи этого автора... Нравится его слог, остроумный сарказм , да и те, кому этот сарказм адресован, тоже, "не в моём вкусе"... Но , как писал один нехороший человек, и, на мой взгляд, хороший поэт - И.Губерман: "В любом и всяческом творце / Заметно с первого же взгляда, / Что в каждом творческом лице / Есть доля творческого зада"(с)... Данная статья, по-моему, как раз и есть пример этого "творческого зада"... Берём, например, первую главу статьи: "Святые девяностые" - где автор рассказывает о Референдуме о сохранении СССР и о "виновниках" распада СССР... Начинаются авторские россказни с утверждения: "Началось всё в 1991 году"(с)... И это откровенное враньё, потому что, всё, о чём пишет автор дальше, началось в ноябре 1989 года, когда начался так называемый "Парад суверенитетов"... К концу 1990 года этот "Парад..." закончился и все 16 бывших Союзных республик СССР объявили о своём суверенитете, но, пока, ещё, оставались в составе СССР... В начале 1991 года начался процесс выхода Советских суверенных республик из состава СССР... Ко дню проведения Референдума о сохранении СССР (17 марта 1991 года) три Прибалтийские республики, де-юре, уже объявили о своём выходе из состава СССР, а независимость некоторых из них, даже, была признана за рубежом... По сути: Референдум о сохранении СССР был откровенной профанацией: гражданам предлагали голосовать, вроде как, за сохранение прежнего СССР, хотя, на самом деле, СССР уже был Союзом суверенных республик... К тому же, из 16 республик в Референдуме участвовали лишь 10 бывших республик СССР, а 6 республик проводить референдум отказались... И ещё одна цитата: "...в июне был выход РСФСР из состава СССР по инициативе Ельцина"(с)... Эта цитата, тоже, откровенное враньё... Тут, даже, и комментировать нечего, достаточно посмотреть таблицу выхода бывших Союзных республик из состава СССР... РСФСР вышла из состава СССР 12 декабря 1991 года - предпоследней из всех республик... Последним из СССР вышел Казахстан - 15 декабря 1991 года... Так что, когда 8 декабря подписывались Беловежские соглашения о создании СНГ, то, де-факто, СССР уже распался, а руководители трёх республик, которые были организаторами СССР в 1922 году, лишь, де-юре, подтвердили этот распад СССР... В общем: на мой взгляд, автору нужно тщательней проверять информацию, которой он аргументирует свои политологические "вирши"!...