Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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О русских и хохлах

О русских и хохлах

«Если долго вглядываться в Бездну, то Бездна начинает вглядываться в тебя»(с)Ницше Я сейчас буду неприятные вещи говорить.

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Комментарии
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пв
петров виктор
Всегда с интересом читаю статьи этого автора...   Нравится его слог, остроумный сарказм , да и те, кому этот сарказм адресован, тоже, &quot;не в моём вкусе&quot;...  Но , как писал один нехороший человек, и, на мой взгляд, хороший поэт - И.Губерман:  &quot;В любом и всяческом творце / Заметно с первого же взгляда, / Что в каждом творческом лице / Есть доля творческого зада&quot;(с)...   Данная статья, по-моему, как раз и есть пример этого &quot;творческого зада&quot;...   Берём, например, первую главу статьи: &quot;Святые девяностые&quot; - где автор рассказывает о Референдуме о сохранении СССР и о &quot;виновниках&quot; распада СССР...  Начинаются авторские россказни с утверждения:  &quot;Началось всё в 1991 году&quot;(с)...  И это откровенное враньё, потому что, всё, о чём пишет автор дальше, началось в ноябре 1989 года, когда начался так называемый &quot;Парад суверенитетов&quot;...  К концу 1990 года этот &quot;Парад...&quot; закончился и все 16 бывших Союзных республик СССР объявили о своём суверенитете, но, пока, ещё, оставались в составе СССР...  В начале 1991 года начался процесс выхода Советских суверенных республик из состава СССР...  Ко дню проведения Референдума о сохранении СССР (17 марта 1991 года) три Прибалтийские республики, де-юре, уже объявили о своём выходе из состава СССР, а независимость некоторых из них, даже, была признана за рубежом...  По сути:  Референдум о сохранении СССР был откровенной профанацией:  гражданам предлагали голосовать, вроде как, за сохранение прежнего СССР, хотя, на самом деле, СССР уже был Союзом суверенных республик...  К тому же, из 16 республик в Референдуме участвовали лишь 10 бывших республик СССР, а 6 республик проводить референдум отказались...   И ещё одна цитата:  &quot;...в июне был выход РСФСР из состава СССР по инициативе Ельцина&quot;(с)...  Эта цитата, тоже, откровенное враньё...  Тут, даже, и комментировать нечего, достаточно посмотреть таблицу выхода бывших Союзных республик из состава СССР...  РСФСР вышла из состава СССР 12 декабря 1991 года - предпоследней из всех республик...  Последним из СССР вышел Казахстан - 15 декабря 1991 года...  Так что, когда 8 декабря подписывались Беловежские соглашения о создании СНГ, то, де-факто, СССР уже распался, а руководители трёх республик, которые были организаторами СССР в 1922 году, лишь, де-юре, подтвердили этот распад СССР...   В общем:  на мой взгляд, автору нужно тщательней проверять информацию, которой он аргументирует свои политологические &quot;вирши&quot;!...
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