Суточный ритм бактерий помог ученым повысить эффективность аутопробиотиков

Аутопробиотики — это индивидуальные биологические препараты. В отличие от пробиотиков, которые создаются на основе универсальных штаммов, основу аутопробиотиков составляют бифидо- и лактобактерии собственного организма пациента.
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