Курская дуга: Берлин тайком передал Киеву новейшие «Леопарды 2А6», наши их беззастенчиво сожгли под Суджей

Враг испытывает серьезные трудности с накоплением сил для крупномасштабных атак из-за плохой логистики и ударов «северян» Согласно оперативке проекта WarGonzo, в Курской области наблюдаются ожесточенные встречные бои, в ходе которых оккупанты оказывают упорное сопротивление и проводят суицидальные контратаки.
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