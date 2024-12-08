Курская дуга: Берлин тайком передал Киеву новейшие «Леопарды 2А6», наши их беззастенчиво сожгли под Суджей

Враг испытывает серьезные трудности с накоплением сил для крупномасштабных атак из-за плохой логистики и ударов «северян» Согласно оперативке проекта WarGonzo, в Курской области наблюдаются ожесточенные встречные бои, в ходе которых оккупанты оказывают упорное сопротивление и проводят суицидальные контратаки.