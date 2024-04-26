Блогер с канала Big Geek определил лучший MacBook в 2024 году для разных задач

Ведущий YouTube-канала Big Geek сравнил всю актуальную линейку MacBook с чипами Apple M1, M2 и M3 с точки зрения стоимости и функциональности, чтобы помочь пользователям выбрать наиболее подходящий для их задач ноутбук.
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