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За рулем

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Знали, но не устранили проблемы: на Honda подали коллективный иск

Знали, но не устранили проблемы: на Honda подали коллективный иск

В окружной суд Центрального округа Калифорнии поступил коллективный иск против Honda. Автовладельцы настаивают: фронтальная камера, на которой строится система помощи водителю Honda Sensing, нередко выводит на экран предупреждение или вовсе перестает работать.

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