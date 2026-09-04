Что сказала Ксения Алферова после новости о беременности жены Егора Бероева

В жизни актрисы Ксении Алферовой произошло немало перемен: она рассталась с Егором Бероевым, который в итоге женился на балерине и начинающей артистке кино Анне Панкратовой.
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