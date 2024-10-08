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Около 53% петербуржцев недовольны качеством школьного образования

Около 53% петербуржцев недовольны качеством школьного образования

Больше половины жителей Санкт-Петербурга считают, что сейчас в школах учат хуже, чем 10 лет назад. Около половины петербуржцев (53%) считают, что качество школьного образования ухудшилось за последние 10 лет.

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