Путин поздравил дипломатов с профессиональным праздником

Президент России, Владимир Путин, поздравил сотрудников и ветеранов МИД РФ, подчеркнув, что российская дипломатия должна активно способствовать объединению стран мирового сообщества для создания справедливого многополярного миропорядка.
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