Евгений Федоров: России надо признать Украину незаконной территорией сепаратистов

Переговоры с США по Украине – это не хотелки в духе "Хочу Херсон и Львов". Переговоры – это когда вы предъявляете оппоненту документы о ваших правах на Херсон и Львов, а потом их обсуждаете, считает член Комитета Госдумы по бюджету и налогам, координатор политического объединения "Национально-освободительное движение" Евгений Федоров Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.