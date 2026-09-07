Минобороны России сообщило о ударах «Геранями» по железнодорожным поездам ВСУ

Министерство обороны России объявило о нанесении ударов с помощью новейших беспилотников «Герань-4 Сикер» по железнодорожным составам Вооружённых сил Украины в районе пункта Вишневое Днепропетровской области.
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