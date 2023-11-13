«Слишком белые»: фермеры Южной Африки лишились доступа на рынки ЕС и Великобритании

Южноафриканские фермы, считающиеся «слишком белыми» (в руководстве и среди рабочих которых большой процент буров, потомков переселенцев), больше не смогут экспортировать свою продукцию на рынки Великобритании и ЕС.
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