Орловский МО предпочитает покупать квартиры для сирот у компании Величкина

ООО «Компромисс», официально зарегистрированное в Московской области, подало сразу несколько жалоб на объявленные Администрацией Орловского МО торги по приобретению в муниципальную собственность жилья для детей-сирот.
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