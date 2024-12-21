В Керчи МЧС убирает разлив нефти

В Керчи ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов, которое произошло из-за аварии танкеров.«Масляные пятна незначительных размеров локально были обнаружены на побережье городского образования Керчь», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.
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