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ВКС РФ за сутки высокоточными ракетами поразили четыре украинских пункта управления

ВКС РФ за сутки высокоточными ракетами поразили четыре украинских пункта управления

ВКС РФ за минувшие сутки высокоточными ракетами поразили четыре пункта управления украинских войск. Соответствующую информацию предоставили утром в понедельник в Министерстве обороны России.

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