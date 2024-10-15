ПЭТ: ключ к разгадке тайн аутизма

Введение Недавнее исследование, опубликованное в журнале «Molecular Psychiatry«, посвящено изучению различий в социальном взаимодействии и общении между взрослыми с аутизмом и их нейротипичными сверстниками с использованием позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ).
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