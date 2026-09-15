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Новый турмаршрут до Монголии может появиться в Алтайском крае

Новый турмаршрут до Монголии может появиться в Алтайском крае

По плану, он будет проходить через Республику Тыва Во время переговоров с делегацией Алтайского края представители монгольского аймака Увс предложили создать туристический маршрут, который свяжет российский регион с провинцией через территорию Республики Тыва.

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