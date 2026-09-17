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Татар-информ

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В Татарстане выросли цены на бензин АИ-92 и АИ-98

В Татарстане выросли цены на бензин АИ-92 и АИ-98

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ» В Татарстане за неделю, с 8 по 14 сентября, существенно выросли средние цены на бензин марок АИ-92 и АИ-98.

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