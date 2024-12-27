«Первый выстрел обнадеживает»: свердловчанин придумал ловушку для дронов. Видео

Российский конструктор, пулеметчик-разведчик 150-й мотострелковой дивизии из Качканара (Свердловская область) Иван Порядин с позывным «Механик» и его команда показали свое новое изобретение — пороховой сеткомет для сбивания дронов.
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