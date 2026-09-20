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Нижегородская правда

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В Нижнем Новгороде пассажир такси похитил 50 тысяч рублей у попутчицы через ее телефон

В Канавинский районный отдел полиции Нижнего Новгорода обратилась 22-летняя девушка, работающая баристой в одной из кофеен города, с заявлением о хищении 50 тысяч рублей.

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