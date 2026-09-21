"Нет, стоп!": Министр рассказал, как запретил раку себя убивать

Бывший министр обороны Украины Михаил Фёдоров рассказал, как он запретил раку убивать свой организм. По словам экс-чиновника, врачи посоветовали ему попрощаться с родными, однако он заявил онкологическому заболеванию: "Нет, стоп! Всё будет ок".
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