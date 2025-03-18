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Семья замглавы Совбеза РФ Медведева прислала венок на похороны старца Илия

Семья замглавы Совбеза РФ Медведева прислала венок на похороны старца Илия

Семья заместителя главы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева прислала венок в Оптину пустынь, где сегодня пройдут отпевание и похороны духовника Патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандрита Илия (Ноздрина).

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