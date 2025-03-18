Семья замглавы Совбеза РФ Медведева прислала венок на похороны старца Илия

Семья заместителя главы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева прислала венок в Оптину пустынь, где сегодня пройдут отпевание и похороны духовника Патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандрита Илия (Ноздрина).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии