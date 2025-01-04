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Боруссия Дортмунд – Байер – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Бундеслига (Чемпионат Германии), 10 января 2025

Боруссия Дортмунд – Байер – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Бундеслига (Чемпионат Германии), 10 января 2025

В пятницу, 10 января, сыграют Боруссия Дортмунд и Байер в матче 16 тура Бундеслиги (Чемпионата Германии по футболу).

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