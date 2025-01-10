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Царьград

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Разгорелись самые жаркие бои - "мясо" впереди: Вторжение 500 единиц техники. 40 тыс штыков ВСУ срочно переброшены к Курщине

Разгорелись самые жаркие бои - "мясо" впереди: Вторжение 500 единиц техники. 40 тыс штыков ВСУ срочно переброшены к Курщине

Тревожные новости приходят с Курского приграничья под утро. Судя по всему, так называемый "Бердинский контранступ", начавшийся 5 января, был разведкой боем, как полагали некоторые военэксперты и военкоры.

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