Новое предприятие на 250 рабочих мест построит ТОР "Михайловский" в Уссурийске

В Уссурийске на территории ТОР "Михайловский" возведут новое сельскохозяйственное предприятие. Это будет многофункциональный комплекс с пахотными землями, элеватором, железной дорогой и домами для работников.
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