Глава парламента КНР назвал «железной» дружбу с Сербией

Приоритетные направления межпарламентского сотрудничества с вице-спикерами Народной скупщины Сербии Мариной Рагуш и Снежаной Паунович в Пекине обсудил председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) Чжао Лэцзи.
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