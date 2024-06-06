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Парламентская газета

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Глава парламента КНР назвал «железной» дружбу с Сербией

Глава парламента КНР назвал «железной» дружбу с Сербией

Приоритетные направления межпарламентского сотрудничества с вице-спикерами Народной скупщины Сербии Мариной Рагуш и Снежаной Паунович в Пекине обсудил председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) Чжао Лэцзи.

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