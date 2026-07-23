Территория Героев...(214)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. Старший лейтенант Слеменев ВадимРеактивный артиллерийский взвод под командованием старшего лейтенанта Вадима Слеменева получил задачу подавить огневые средства противника в районе планируемого наступления.
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