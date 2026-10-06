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Дочь Никиты Михалкова тайно вышла замуж за губернатора ХМАО и родила ребенка

Дочь Никиты Михалкова тайно вышла замуж за губернатора ХМАО и родила ребенка

Надежда Михалкова и губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук стали супругами. В департаменте внутренней политики региона РБК подтвердили не только регистрацию брака, но и рождение у пары ребенка.

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