В Амурской области паромная переправа через реку Селемджа, организованная военнослужащими отдельной инженерной бригады ВВО, продолжает работу

Работа паромной переправы значительно облегчает жизнь местных жителей, они могут посещать медицинские учреждения, получать почту, и в случае необходимости, вызывать экстренные службы.
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